32 жителів Києва перевіряють на коронавірус, - Кличко

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Київський лабораторний центр МОЗ перевіряє на коронавірус ще 32 киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На сьогодні експрес-тестами і лабораторними дослідженнями протестовано понад півтори тисячі киян. Київський міський лабораторний центр МОЗ перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу ще 32 зразки", - заявив Кличко.

Мер ще закликав жителів столиці не гуляти в парках, не виводити дітей на дитячі майданчики і не збиратися в компанії.

"Вірус доволі агресивний і поширюється, на жаль, швидко. Головним його запобіганням є обмеження соціальних контактів", - підкреслив він.

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