Увечері має відбутися засідання фракції "Слуга народу": планується участь Зеленського, - нардеп Швець

913

Сьогодні о 19:00 має відбутися засідання фракції "Слуга народу".

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні буде фракція. Планувалася на 12-ту, буде на 19-ту (годину)", - сказав він.

На уточнення, чи на засіданні фракції має бути присутній президент Володимир Зеленський, Швець зауважив: "Планувалося. Чи буде - важко сказати".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позачергове засідання Ради може відбутися в неділю, - "слуга народу" Трухін

На запитання, коли таки відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, - в суботу чи неділю, - депутат відповів: "Засідання заплановане на завтра, але можливе перенесення на післязавтра".

Порядок денний засідання наразі ще не відомий, додав Швець.

"Принаймні, ми його ще не маємо на руках", - сказав він.





