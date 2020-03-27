Увечері має відбутися засідання фракції "Слуга народу": планується участь Зеленського, - нардеп Швець

Про це в коментарі УНІАН повідомив народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні буде фракція. Планувалася на 12-ту, буде на 19-ту (годину)", - сказав він.
На уточнення, чи на засіданні фракції має бути присутній президент Володимир Зеленський, Швець зауважив: "Планувалося. Чи буде - важко сказати".
На запитання, коли таки відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, - в суботу чи неділю, - депутат відповів: "Засідання заплановане на завтра, але можливе перенесення на післязавтра".
Порядок денний засідання наразі ще не відомий, додав Швець.
"Принаймні, ми його ще не маємо на руках", - сказав він.
Начало марта. Накануне эпидемии Зеленский отправляет в отставку правительство Гончарука, чем углубляет хаос в управлении. В МОЗ назначают экс-регионала Емца, который первым делом сообщает, что все пенсионеры умрут. В страну толпой возвращаются заробитчане из Италии и других стран ЕС (работы ж нет из-за карантина), но никто не устраивает шоу, не проверяет их на границе и не отправляет подозрительных на обсервацию. По разным оценкам за последний месяц в Украину вернулось 75 тысяч человек, весело развозящих коронавирус по стране. Посадить на 2-недельный карантин всех приехавших обошлось бы в миллион раз дешевле, чем потом отправлять на карантин всю страну - но нет, пущай приезжают. Тестов нет, масок нет, ЗекоМанда Ермака занята расставлением своих людей по местам. 11 марта издаётся указ о запрете экспорта масок - когда в стране их уже не осталось.
Середина марта. На фоне роста заболеваемости и первых смертей ЗекоМанда понимает, что допрыгалась, и бабахкает карантин с перекрытием метро в Киеве, чего не делали даже в Ухани. Город встаёт в пробках, на остановках толпы народу, никакого соблюдения карантина. В некоторых регионах объявляют чрезвычайную ситуацию, перекрывается ж/д сообщение. Официальное количество заболевших невелико, но поскольку первые тесты начали поступать в страну 14 марта, даже зелёные долбоёбы понимают, что в реальности всё на порядки хуже. С "сегодня на завтра" объявляется о закрытии аэропортов, тысячи украинцев не могут вернуться из Европы, Египта и других стран. Коломойский поднимает цены на авиабилеты в 100 раз. ЗекоМанда уверяет, что ситуация под контролем.
Вторая половина марта. Экономика в нокдауне, дыра в бюджете растёт, на горизонте маячит дефолт, МВФ требует убрать Коломойского, но Зеленский ссыт. Емец блокирует закупки в МОЗ. Распускать раду на карантин ЗекоМанда не хочет, потому что нужно принять законы о продаже земли и о сдаче Украины Путину. Из Куршевеля возвращаются депутаты с коронавирусом, заражают других депутатов и чиновников, в итоге из всех зараженных по стране четверть - депутаты и "богема". Масок в аптеках нет, дезинфицирующих средств нет, даже парацетамол хрен купишь. Зеленский записывает ролик "В Украину едет десять мильонов точнейших тестов!" - в итоге большая часть растворяется в воздусях, и приезжает то ли 150, то ли 250 тысяч, из которых точных ПЦР-тестов - около 500. Их начинают рассылать по стране, но и тут лажают, тесты не полностью укомплектованы.
Конец марта: Объявлена чрезвычайная ситуация по стране, Шмыгаль замечает дыру в безопасности и требует закрыть границу.
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Постоянство - признак мастерства: где можно было облажаться, там ЗекоМанда обязательно облажалась. Причём кое-что они делают правильно, НО - с опозданием на 2-4 недели. Вообще ничего не делалось вовремя, они постоянно живут в режиме тушения локальных пожаров, в то время как вокруг разгорается огромный лесной пожар. И это тот случай, когда опоздал = проиграл. Что делать
Как там были лозунги - "новые лица", "хоть поржём", "ну и что что клоун"?
Отлично получилось, ящитаю.
#читаємо_вголос Игорь Бигдан
Значит, начало января 2020 года. В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ. ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Середина января 2020. Китай вводит карантин, наглухо блокирует города. Число умерших уже исчисляется десятками, есть первые заразившиеся вне Китая, ВОЗ бьёт во все колокола. Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Конец января. Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.
Первая половина февраля. Под шумок "кто-то" скупает в стране все респираторы и начинает вывозить их в Китай. ЗекоМанда делает вид, что не замечает, хотя не видеть такие объёмы можно только нарочно. Эпидемия растёт и приближается к Украине, первые смерти в Европе. Подготовка к эпидемии в Украине на нуле, информирование населения о свойствах коронавируса на нуле, все руководствуются слухами из зомбоящика, где преобладают полярные позиции - от "это всё фигня, подумаешь пару человек умерло", до "это биологическое оружие, сделанное в США!". ЗекоМанда проблему игнорирует, всё ещё пытается посадить Порошенко.