Кличко: У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилимо обмежувальні заходи

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Київ посилить обмежувальні заходи для жителів міста, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що розуміє побоювання людей щодо більш жорсткого режиму.

"Але, будь ласка, подивіться відео з інших країн - там взагалі заборонено людям виходити на вулицю, можна вийти тільки в аптеку або магазин. В Китаї найжорстокішими обмеженнями зупинили поширення хвороби. Тому в разі погіршення ситуації ми будемо змушені посилити інші заходи лише для того, щоб поширення інфекції не відбувалося", - сказав Кличко.

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