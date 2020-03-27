Кличко: У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилимо обмежувальні заходи

Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що розуміє побоювання людей щодо більш жорсткого режиму.
"Але, будь ласка, подивіться відео з інших країн - там взагалі заборонено людям виходити на вулицю, можна вийти тільки в аптеку або магазин. В Китаї найжорстокішими обмеженнями зупинили поширення хвороби. Тому в разі погіршення ситуації ми будемо змушені посилити інші заходи лише для того, щоб поширення інфекції не відбувалося", - сказав Кличко.
и так уже всё остановлено, метро, транспорт, поезда, самолёты, граница закрыта...
Школы закрыты, аналогично ВУЗы, рынки, магазины, кафе, бары, рестораны, парихмакерские, спортклубы, остановлены соревнования, итд...
Короче, все по домам сидят...
Что ещё можно ограничить?
осталось только закрыть продовольственные магазины и аптеки.
И вот тогда наступит полный... п... порядок
П.С.
Короновирус как распространялся так и будет распространяться...
Так, что Виталик готовься всё закрыть и ограничить... и себя в том числе.
Если конечно нет желания повторить статистику Италии.