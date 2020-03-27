Кличко: У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилимо обмежувальні заходи

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Кличко: У разі погіршення ситуації з поширенням коронавірусу посилимо обмежувальні заходи

Київ посилить обмежувальні заходи для жителів міста, якщо ситуація з поширенням коронавірусу погіршиться.

Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що розуміє побоювання людей щодо більш жорсткого режиму.

"Але, будь ласка, подивіться відео з інших країн - там взагалі заборонено людям виходити на вулицю, можна вийти тільки в аптеку або магазин. В Китаї найжорстокішими обмеженнями зупинили поширення хвороби. Тому в разі погіршення ситуації ми будемо змушені посилити інші заходи лише для того, щоб поширення інфекції не відбувалося", - сказав Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 жителів Києва перевіряють на коронавірус, - Кличко

Коронавірус і карантин
карантин Київ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Василь Грім
куда уже дальше ограничивать?
и так уже всё остановлено, метро, транспорт, поезда, самолёты, граница закрыта...
Школы закрыты, аналогично ВУЗы, рынки, магазины, кафе, бары, рестораны, парихмакерские, спортклубы, остановлены соревнования, итд...
Короче, все по домам сидят...
Что ещё можно ограничить?
осталось только закрыть продовольственные магазины и аптеки.
И вот тогда наступит полный... п... порядок Кличко: В случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса усилим ограничительные меры - Цензор.НЕТ 8425
П.С.
Короновирус как распространялся так и будет распространяться...
Так, что Виталик готовься всё закрыть и ограничить... и себя в том числе.
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27.03.2020 12:45
+4 Юрий К 92af4c57
Чем я ухудшу обстановку, если поеду к себе на дачу на своем авто? Закрывать Киев для частных автомобилей нет никакого смысла.
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27.03.2020 12:46
+1 mrSmith
По моему, самое время разгонять умников, которые собираются на улице потрындеть и пивка попить.
Если конечно нет желания повторить статистику Италии.
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27.03.2020 12:42
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