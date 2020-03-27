Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

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Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

Україна має всі шанси укласти нову угоду про програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), але останній крок - за Верховною Радою, зазначила заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Україна як держава сьогодні продовжує вести переговори про залучення допомоги МВФ (...) Шанси великі, але останній крок за нами, фактично - за Верховною Радою, яка має ухвалити два закони, які є так званими prior actions, - це закон про землю і закон про банки", - сказала Рожкова під час пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування порівняно з раніше обговореними $5,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ заявив про можливість збільшити фінансування для України. Умови - банківський закон і земельна реформа

"Ми оптимісти. Якщо програма буде узгоджена, Україні вдасться пройти складні часи боротьби з вірусом", - додав заступник голови центрального банку Олег Чурій.

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Топ коментарі
+5 Йцу Кенг 07b0c614
вместо того, чтобы выпотрошить досуха воров, олигархов и коррупционеров, они ползают по миру на коленках и просят подаяния...... и уже который год....
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27.03.2020 12:43
+4 No48
Зачетный стеб

Цитата:
"18 марта 2020 года глава НБУ Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Гергиевой. Зеленскому о факте разговора было сообщено в общих чертах. 19 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий заявляет "Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита". Суть комбинации состоит в том, что Кристалина Герргиева в беседе с Смолием абсолютно четко сказала "В ЭТОМ правительстве нет человека с которым можно бы было о чем-то договариваться"
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27.03.2020 12:44
+4 ALEX SUROVV
Интересно как какие то копеечные 5млрд. долларов помогут Украине вылезти из ямы. Да етих денег даже Ахметову и Бене не хватит на один зуб
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27.03.2020 12:51
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