Шанси укласти нову програму з МВФ великі: останній крок за Радою, - заступниця голови НБУ Рожкова

"Україна як держава сьогодні продовжує вести переговори про залучення допомоги МВФ (...) Шанси великі, але останній крок за нами, фактично - за Верховною Радою, яка має ухвалити два закони, які є так званими prior actions, - це закон про землю і закон про банки", - сказала Рожкова під час пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона також зазначила, що МВФ готовий збільшити обсяг програми розширеного фінансування порівняно з раніше обговореними $5,5 млрд.
"Ми оптимісти. Якщо програма буде узгоджена, Україні вдасться пройти складні часи боротьби з вірусом", - додав заступник голови центрального банку Олег Чурій.
Цитата:
"18 марта 2020 года глава НБУ Смолий имел достаточно продолжительную беседу с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Гергиевой. Зеленскому о факте разговора было сообщено в общих чертах. 19 марта в ходе онлайн-брифинга Смолий заявляет "Мы вместе с правительством рассчитываем на то, что из программ МВФ большинство средств будет направлено в государственный бюджет на покрытие этого дефицита". Суть комбинации состоит в том, что Кристалина Герргиева в беседе с Смолием абсолютно четко сказала "В ЭТОМ правительстве нет человека с которым можно бы было о чем-то договариваться"