У кількох опорних лікарнях Києва організовано транспорт для підвезення медиків на роботу, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.
"Ми проаналізували роботу маршрутів, і внесли корективи. Від учора розпочав працювати спецiально створений автобусний маршрут № 99-Д від метро "Мінська" – до метро "Нивки" - із заїздом до Діагностичного центру. Вкрай важливо, що новий маршрут допоможе працівникам декількох медзакладів, зокрема, міської лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно добиратися на роботу. Також в кількох опорних лікарнях організований транспорт для довезення медиків на роботу. Крiм того, з 26 березня курсує тролейбусний маршрут № 25: "Проспект Свободи" – "Станція метро "Почайна". Це поліпшить транспорте сполучення з житлового масиву "Виноградар", - підкреслив Віталій Кличко.
Він в черговий раз наголосив, що на період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно за наявності спецквитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.
"Жодних коштів за отримання спецквитків ні ми, ні підприємство "Київпастранс" не вимагатиме. Наголошую - всі мешканці міста, які отримали ці спецквитки сплачують за проїзд на загальній основі. Як і до запровадження спецквитків", - заявив мер Києва.