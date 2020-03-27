У кількох опорних лікарнях Києва організовано транспорт для підвезення медиків на роботу, - Кличко

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Влада столиці розширила перелік маршрутів наземного громадського транспорту, який сьогодні перевозить лише пасажирів за спецквитками, а також організувала транспорт для підвезення медиків на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"Ми проаналізували роботу маршрутів, і внесли корективи. Від учора розпочав працювати спецiально створений автобусний маршрут № 99-Д від метро "Мінська" – до метро "Нивки" - із заїздом до Діагностичного центру. Вкрай важливо, що новий маршрут допоможе працівникам декількох медзакладів, зокрема, міської лікарні № 8 та міського Діагностичного Центру, зручно добиратися на роботу. Також в кількох опорних лікарнях організований транспорт для довезення медиків на роботу. Крiм того, з 26 березня курсує тролейбусний маршрут № 25: "Проспект Свободи" – "Станція метро "Почайна". Це поліпшить транспорте сполучення з житлового масиву "Виноградар", - підкреслив Віталій Кличко.

Він в черговий раз наголосив, що на період дії обмежувальних заходів громадський транспорт столиці перевозить пасажирів виключно за наявності спецквитків, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту.

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"Жодних коштів за отримання спецквитків ні ми, ні підприємство "Київпастранс" не вимагатиме. Наголошую - всі мешканці міста, які отримали ці спецквитки сплачують за проїзд на загальній основі. Як і до запровадження спецквитків", - заявив мер Києва.