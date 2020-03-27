Майже 150 осіб госпіталізовано з підозрою на пневмонію в ОРДЛО, можливості діагностувати коронавірус немає, - Денісова

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За оперативною інформацією, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже майже 800 людей звернулися по допомогу у зв'язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"З них близько 150 - госпіталізовані з підозрою на наявність пневмонії, зокрема двоє дітей 11 та 13 років перебувають під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

За її словами, діагностувати коронавірусну інфекцію там досі неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.

"З початку 2020 року я отримала близько 1000 звернень від громадян України, які утримуються в установах виконання покарань розташованих на зазначених територіях. Вони скаржаться на незабезпечення належних умов тримання, ненадання медичної допомоги, жорстоке поводження та катування", - додала Денісова.

"В умовах стрімкого поширення респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вкрай занепокоєна ситуацією щодо забезпечення прав і свобод громадян України, які лишилися проживати на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, та ув’язнених осіб, утримуваних в місця несвободи", - зазначила вона.

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