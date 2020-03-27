У шести парафіян церкви із Радомишля експрес-тести виявили коронавірус

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У шести парафіян церкви із Радомишля експрес-тести виявили коронавірус

Експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у шести прихожан церкви з Радомишля. Зараз аналізи передали на додаткове лабораторне дослідження.

Про це інформує Радомишльська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"За результатами тестів у 6 осіб (парафіяни церкви) тест на COVID-19 позитивний. Сьогодні, 27 березня, аналізи були передані до Житомирської обласної лабораторний центр, який проведе відповідні дослідження і підтвердить або спростує результати тестів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз ці особи перебувають в ізоляції і під наглядом сімейних лікарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два нові випадки інфікування коронавірусом зареєстровані на Житомирщині, - ОДА

Всього в Радомишлі 41 особа, яка контактувала з померлою від коронавірусу пенсіонеркою, пройшла експрес-тестування.

Нагадаємо, 13 березня в Житомирській області померла 71-річна жінка, яка була госпіталізована з підтвердженим випадком COVID-19.

Коронавірус і карантин
Житомирщина карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Отрок
Карантин на бизнес попов не распространяется?
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27.03.2020 13:05
+5 iMedvedeff
Вон в Обухове на церкву РПЦ купола поставили. Говорят народу пришло много и все дружно, по очереди, попам кресты и руки целовали...ждем новостей
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27.03.2020 13:10
+3 belge
Мало зелиных эшелонов и самолётов. Ещё и попы с грязными ложками подтянулись.
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27.03.2020 13:06
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