Близько 30 нардепів від "Слуги народу" здали тести на коронавірус, результати показали, що все добре, - нардеп Верещук

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У фракції "Слуга народу" аналізи для тестів на коронавірус здавали всі депутати, які контактували з хворими парламентаріями.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявила нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"У нас на фракції, усі хто контактував з депутатами - тести пройшли. Це був і екологічний комітет, і погоджувальна рада, і позачергове засідання. Я не думаю, що вся фракція, але це десятки людей. Близько тридцяти депутатів. І у всіх тести показали, що все добре", - повідомила Верещук.

Нардеп також розповіла, що тест на коронавірус пройшов і голова Верховної ради Дмитро Разумков.

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"На позачерговому засіданні був Руслан Горбенко, що захворів. Він був у масці, але був. Усі, хто сиділи поруч, також здали тести", - додала вона.

Нагадаємо, раніше нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко повідомив, що здав два тести на коронавірус. Один виявився позитивним, другий - негативним. Результати третього тесту очікуються.