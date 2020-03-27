Найманці РФ від початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

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Російсько-окупаційні війська на Донбасі тричі відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на донецькому напрямку.

Вранці противник випустив 6 мін 82 калібру, а також використовував станковий протитанковий гранатомет під час обстрілу позицій українських військових поблизу Талаківки.

Також з 82-мм міномета, автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів російські окупаційні війська вели обстріл наших позицій у районі Павлополя.

Крім того, російські окупанти відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Пісків, при цьому використовуючи ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

За наявною інформацією, бойових втрат унаслідок обстрілів противника немає.

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