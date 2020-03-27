СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України виявила в Донецькій області схованку з великою кількістю пластиду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів.

СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів 01

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.

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СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів 02
Фото: сайт СБУ

Силовики
вибухівка Правоохоронні органи СБУ сховок
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Топ коментарі
+4 DARK SIDE 35611cd8
Сейчас эпидемия в России разгорится, и можно будет Украине освободить Донбасс!!! Нужно пользоваться слабостью врага, как он воспользовался слабостью Украины, когда захватил Крым.
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27.03.2020 13:16
+3 Светлана Вабищевич
Потом перепакуют добавят пару стволов и снова найдут. Айда молодца работа кипит.
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27.03.2020 13:34
+1 Шрек Баблокат
огромный респект СБУ!.. хоть кто-то работает, когда все сидят на карантине..
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27.03.2020 13:19
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