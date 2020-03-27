СБУ виявила на Донбасі схованку з 30 кг пластиду, ймовірно, для терактів. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України виявила в Донецькій області схованку з великою кількістю пластиду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що зі схрону, облаштованого на околицях Слов’янська, правоохоронці вилучили майже 30 кілограмів пластиду, що дорівнює понад 40 кілограмам вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Вибухівка зберігалася у фундаменті недобудови неподалік житлових будинків. За попередньою версією, пластид міг призначатися диверсантам для скоєння терористичних актів.

Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та утилізації вибухівки.

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Фото: сайт СБУ