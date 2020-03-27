Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.
"Він не був відсторонений. При перерозподілі обов'язків, інший заступник - Олексій Симоненко - відповідатиме за департамент спецрозслідування. Його ключові справи ніхто не забирав", - розповіла генпрокурор.
Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем.
Також сьогодні Олексій Симоненко був призначений Генпрокурором на посаду заступника.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который опубликовал фото чиновницы из служебного кабинета в Офисе генпрокурора.https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_za-takoe-nado-uvolnyat-aktivist-pokazal-nezadeklarirovannye-lyuksovye-chasy-u-genprokurora-venediktovoj/957424