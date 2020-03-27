Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова

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Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова

Віктор Трепак ні відсторонений від справи про вбивство Каті Гандзюк.

Про це в коментарі "Цензор.НЕТ" заявила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Він не був відсторонений. При перерозподілі обов'язків, інший заступник - Олексій Симоненко - відповідатиме за департамент спецрозслідування. Його ключові справи ніхто не забирав", - розповіла генпрокурор.

Також дивіться: Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Як повідомляв "Цензор.НЕТ", сьогодні про відсторонення Трепака заявив адвокат Масі Найем.

Також сьогодні Олексій Симоненко був призначений Генпрокурором на посаду заступника.

Убивство Гандзюк
Трепак Гандзюк Венедіктова
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Топ коментарі
+8 Nikolai Chizhevsky
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова носит на руке незадекларированные швейцарские часы Hublot, которые ориентировочно стоят более 300 тыс. грн.
Об этом в Facebook сообщил руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, который опубликовал фото чиновницы из служебного кабинета в Офисе генпрокурора.https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_za-takoe-nado-uvolnyat-aktivist-pokazal-nezadeklarirovannye-lyuksovye-chasy-u-genprokurora-venediktovoj/957424
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27.03.2020 13:22
+4 buannaichidh sinn
аванс Путіна, за Порошенка...
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27.03.2020 13:26
+4 Враг рода человеческого 666
а ты все попердываешь, короновирус отганяешь Трепак не відсторонений від справи Гандзюк. Його ключові справи ніхто не забирав, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 578
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27.03.2020 13:43
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