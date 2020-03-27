Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

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Заражені COVID-19 на Рівненщині відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів, - ОДА

У Рівненській області дев'ять інфікованих COVID-19 жителів села Тинне Сарненського району відвідували богослужіння і могли мати сотні контактів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомили на брифінгу в Рівненській ОДА.

Зокрема, за інформацією керівника Рівненського обласного центру МОЗ України Романа Сафонова, більшість інфікованих могли мати чимало контактів.

"Виходячи з того, що більшість інфікованих відвідували зібрання та богослужіння, роботи в епідеміологів буде багато. Це сотні контактів, які треба відстежити. Це робота не одного дня", - зазначив він.

Як повідомили у прес-службі Рівненської ОДА, на виїздах із Тинного встановлено пости патрульної поліції спільно з ДСНС. Залишати село заборонено. Рух габаритного транспорту здійснюється в обхід.

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Також встановлюються всі зв'язки та контакти інфікованих з іншими людьми. У Сарненську ЦРЛ направлені додаткові тести, захисні костюми і маски.

Нагадаємо, станом на 10:00 27 березня в Рівненській області є 9 підтверджених випадків COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин ОДА Рівненщина церква COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+20 Лариса fb3d953c
У нас такой тупой народ, что просто удивительно. Мало того, что голосуют за идиотов и бандитов, так еще и не имеют чувства самосохранения. Деградировали окончательно. Им говорят не ходите в церковь, а они туда тащатся, заражаются сами, родственников и детей заражают. Пипец просто. И что делает полиция Авакова?
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27.03.2020 13:36
+16 Sergey Bardo
надо закрывать церкви на карантин тоже
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27.03.2020 13:39
+13 павел павлов имбик
гланое мордой об пол, а там и трава не расти, средневековье
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27.03.2020 13:29
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