Електронні направлення на аналізи з'являться з 1 квітня: хворому не треба буде йти по них до лікаря, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

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У зв'язку з епідемією коронавірусу кожен похід до лікаря пов'язаний з небезпекою зараження, тому їх кількість необхідно звести до мінімуму або відмовитися від цього зовсім.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.

"З огляду на досвід інших країн, ми рекомендуємо переходити на телекомунікаційний зв'язок. Якщо людині зле, вона має дзвонити лікареві первинки і чекати його рекомендацій. І може бути набагато більшої шкоди, якщо людина сама піде в лікарню, тому що без особливої ​​потреби краще не залишати квартиру", - зазначила Мовчан.

За її словами, в разі якщо людині знадобиться здати аналізи, з 1 квітня направлення на них можна буде отримати дистанційно.

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"Електронні направлення з'являться вже з 1 квітня", - сказала Мовчан.

Повний текст інтерв'ю з Оксаною Мовчан читайте за посиланням.