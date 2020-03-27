ДБР очолює заступник директора, який не може виконувати такі обов'язки, це суперечить закону, - Осадчук

2495

Ситуація в Держбюро майже драматична, цей орган втрачає свою легітимність, вважає перший заступник глави Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

За його словами, ухвалення минулого року закону про перезапуск Держбюро розслідувань було компромісним рішенням різних парламентських фракцій, спрямованим на те, щоб вирішити два ключові завдання. Перше - звільнити з посади директора Романа Трубу, який втратив довіру у всіх політичних сил. Друге - врятувати справи Майдану, оскільки на той момент прокуратура втратила повноваження з проведення слідства і кримінальні провадження треба було передавати в ДБР.

Закон передбачав процедуру перезапуску через чіткі терміни і чіткий порядок формування конкурсної комісії з обрання директора. "Зараз всі терміни для формування такої комісії минули. Верховна Рада не виконала свого обов'язку делегувати трьох представників до складу цієї комісії. Існує тільки рішення Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності про визначення таких кандидатів, але потрібно ще відповідне рішення парламенту в цілому", - пояснює нардеп.

"Цензор.НЕТ" писав, що питання про те, кого делегувати до складу комісії обговорювалося на засіданні комітету зі скандалом. В результаті комітет затвердив двох народних депутатів від "Слуги народу" і одного вченого, кандидатуру якого також запропонувала ця фракція.

До березня поточного року обов'язки директора бюро виконувала Ірина Венедіктова, а після того, як вона стала Генпрокурором, нового указу президента про призначення на цю посаду не було.

"Зараз, як відомо нам з інформації, розміщеної на сайті бюро, тимчасово виконуючим обов'язки директора є один із заступників - Олександр Соколов. Він призначений всупереч закону, тому що законом про ДБР чітко передбачено, що виконувати обов'язки повинен перший заступник. Але ми ж пам'ятаємо ще один зашквар з ДБР, коли на цю посаду був призначений адвокат Бабіков", - зазначив Андрій Осадчук.

Нагадаємо, що законом, яким депутати провели перезапуск ДБР, передбачено також звільнення колишніх заступників Труби - Варченко і Буряка. Після приходу Венедіктової вони залишилися працювати в бюро на інших посадах. Варченко очолила управління, яке розслідує злочини, скоєні правоохоронцями, а Буряк - підрозділ у справах Майдану.

Оскільки президентом була затверджена нова штатна структура ДБР, на всі керівні посади проводиться новий конкурс. Як стало відомо "Цензор.НЕТ" з власних джерел, Варченко і Буряк офіційно покинуть свої посади на початку квітня, а брати участь у конкурсі не планують.

Навколо самого конкурсу теж виникла скандальна ситуація після того, як в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що всі посади вже нібито заздалегідь поділені. У бюро цю інформацію заперечують. Згідно із заявою Конкурсної комісії №2, розміщеною на сайті відомства, особистий прийом документів завершено, але ще обробляються ті, які приходять поштою. Наступного тижня заплановано засідання цієї комісії, яка визначить терміни проведення кваліфікаційного іспиту.