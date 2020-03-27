Росія проігнорувала запит України на транзит гуманітарного вантажу, - заступник глави МЗС Боднар

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Росія проігнорувала запит України на транзит гуманітарного вантажу, - заступник глави МЗС Боднар

Російська Федерація поки не відповіла на запит України щодо транзиту через її територію гуманітарного вантажу для протидії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

"Було звернення від Росії організувати гуманітарний поїзд для евакуації з України російських громадян, ми пішли назустріч. Натомість наші запити до Російської Федерації стосовно транзиту через її територію вантажів з медичним обладнанням чи з медичними товарами так і залишилися без відповіді", - сказав дипломат.

У цьому контексті заступник міністра констатував відсутність конструктиву з боку РФ.

"Росія як дотримувалася своєї законсервованої позиції несприйняття України і нереагування на наші запити, так і продовжує її дотримуватися", - зазначив Боднар.

Водночас він звернув увагу на те, що, використовуючи ситуацію з коронавірусом, РФ розгорнула кампанію за скасування міжнародних санкцій, накладених на неї за анексію Криму та збройну агресію проти України на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії спецпотягом, яким з РФ на Батьківщину повернуться наші співгромадяни. Станом на 25 березня в Посольство України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників, які бажають повернутися в Україну.

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Топ коментарі
+11 leshiy_com
просить у агрессора? дебилы мля!
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27.03.2020 14:11
+11 Alex ftw
россия конченая быдляцкая страна с быдляцким населением !
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27.03.2020 14:12
+9 Старый зольдат
Зато транзит из очага коронавируса тех кто там зарабатывал, скрывался от призыва в ВСУ и тпм же, в Параше, платил налоги в бюджет, они разрешили.
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27.03.2020 14:11
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