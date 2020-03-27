Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом

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Начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом

Такі випадки зафіксовано в Івано-Франківському і Бердянському відділах поліції та в Головному управлінні Національної поліції в місті Києві. Всі службові приміщення, де несли службу поліцейські, належним чином продезінфіковано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

Перший випадок захворювання виявлено в дільничної поліцейської на Івано-Франківщині, другий – у начальника одного із структурних підрозділів поліції Києва. Сьогодні, 27 березня, лабораторно підтверджено захворювання у курсанта, який проходив практику у Бердянському відділі поліції, та в начальника поліції Києва Андрія Крищенка.

Поліцейські встановили коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду із хворим. Усі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання та перебувають на самоізоляції. Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

Додатково повідомляємо, що керівник столичної поліції та члени його родини у 2020 році за кордоном не перебували.

Коронавірус і карантин
карантин Крищенко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+36 Антип61
Деньги со взятки не продезинфецировали.
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27.03.2020 14:19
+17 KharkovCity
какой ужас, пойду поем Коронавирусом заразился начальник главка Нацполиции Киева Крищенко и трое полицейских - Цензор.НЕТ 2931
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27.03.2020 14:20
+17 iMedvedeff
Интересно, а авакаку занесли долю?
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27.03.2020 14:23
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