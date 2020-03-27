В.о. міністра енергетики Шубін - ексменеджер Ахметова. Його розглядають на посаду міністра, - ЗМІ

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Виконувач обов'язків міністра енергетики Віталій Шубін може обійняти пост міністра енергетики і захисту довкілля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.ua, про це свідчать дані НАЗК.

Зазначається, що на цей момент Шубін розглядається одним з претендентів на посаду міністра. Рішення про його призначення може бути ухвалено Верховною Радою на найближчому засіданні.

Шубін раніше працював на підприємстві олігарха Ріната Ахметова ДТЕК. При цьому його дружина Інна Лапа досі працює на керівній посаді в компанії ДТЕК "Нафтогаз", що є частиною групи ДТЕК. Її дохід за рік становить понад мільйон гривень.

Також пара володіє квартирою в Києві, трьома земельними ділянками в Київській області, 27 тис. євро та $26 тис. готівкою. Ще 75 тис. євро у них є у вигляді зобов'язань від ТОВ "Дніпро-Бузька вітроелектростанція".

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