906 млн виділено регіонам з програми медгарантій на підтримку лікарень у період епідемії, - в.о. глави НСЗУ Мовчан

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На підтримку місцевих лікарень у період пандемії коронавірусу з програми медичних гарантій виділили 906 млн грн, і вони вже рішенням Кабміну передані в субвенцію на регіони.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказала в.о. голови Національної служби здоров'я України Оксана Мовчан.

"Вони (регіони. - Ред.) зможуть використовувати ці додаткові кошти для підтримки своєї діяльності в боротьбі з вірусом, щоб бути спроможними надати своєчасну і якісну допомогу пацієнтам з коронавірусом. Розподіл цих коштів між регіонами буде здійснюватися за рішенням місцевих адміністрацій. Це буде їхній резерв оперативного реагування на потреби їхніх медзакладів", - повідомила Мовчан.

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Також, за її словами, нині тривають переговори з Мінфіном і МОЗ щодо того, як ще можна додатково підтримувати лікарів, які будуть безпосередньо працювати з пацієнтами з коронавірусом.

"Одна з пропозицій, які ви чули, це збільшити зарплати медикам, які будуть залучені до лікування коронавірусу. Ми зараз обговорюємо, який механізм найкращим чином підходить для того, щоб ці гроші були розподілені швидко - протягом найближчих тижня-двох, і щоб можна було відстежити їхнє використання", - додала Мовчан.

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