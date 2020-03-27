Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

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Проєкт "консультативної ради" обговорювався в "нормандському форматі", - представниця ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Грау

Проєкт створення "консультативної ради" в межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) обговорювався в рамках "Нормандського формату".

Про це йдеться в заяві спеціального представника ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау за підсумками відео-конференції 26 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Учасники зазначили, що проєкт Консультативної ради обговорювався в "нормандському форматі", - зазначає Грау.

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Крім того, "політична робоча група обговорила аспекти, пов'язані з особливим статусом ОРДО і ОРЛО", - йдеться в тексті.

Нагадаємо, 11 березня в Мінську були підписані домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, а Росія в статусі гаранта-спостерігача опинилася нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Агресія Росії проти України
ОБСЄ мінські угоди нормандська четвірка Грау Хайді
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Топ коментарі
+13 5 копійок
Таки зелена сопля вперто проштовхує своє. Нехай стережеться.
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27.03.2020 14:31
+12 Li Quan
А шо там трындун йирмак? Оклеветала его тетка или как?!
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27.03.2020 14:29
+12 Шрек Баблокат
и после этой встречи в Минске, Ермак купил себе нового Мерина, в котором он умрет от короновируса..
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27.03.2020 14:32
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