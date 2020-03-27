У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко

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У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко

У заступника голови Нацполіції, начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у якого підтвердили коронавірус, задовільний стан здоров'я. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав Геращенко.

За його словами, коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.

Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.

"Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували", - додав Геращенко.

Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських та одного курсанта.

Як повідомлялося, начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення обмежувальних заходів доцільне, але не повинне стосуватися обмеження конституційних свобод, - начальник поліції Києва Крищенко

Коронавірус і карантин
карантин Крищенко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Li Quan
Как бы там не было - не ссыканул в отличие от уклониста в глаза оккупантам сказать «нет русскому миру»
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
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27.03.2020 14:38
+4 Vlad Trygay
Такое РЫЛО ни один КОРОНОВИРУС не победить. У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко - Цензор.НЕТ 8291
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27.03.2020 14:38
+2 Вася Шевченко f77d76ba
компрессор ))) на дизеле ))))
У начальника полиции Киева Крищенко, зараженного коронавирусом, удовлетворительное состояние здоровья, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2448
...
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27.03.2020 14:44
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