У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко

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У заступника голови Нацполіції, начальника поліції Києва Андрія Крищенка, у якого підтвердили коронавірус, задовільний стан здоров'я. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно.

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав Геращенко.



За його словами, коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.

Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.



"Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували", - додав Геращенко.



Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських та одного курсанта.

Як повідомлялося, начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.

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