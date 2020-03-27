У начальника поліції Києва Крищенка, який заразився коронавірусом, задовільний стан здоров'я, - Геращенко

Про це повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Його стан здоров'я є задовільним. Він продовжує виконувати свої обов'язки дистанційно", - написав Геращенко.
За його словами, коло осіб, які контактували протягом інкубаційного періоду з хворим, встановлено. Всі вони поінформовані про потенційний ризик захворювання і перебувають на самоізоляції.
Приміщення столичного главку належним чином продезінфіковані.
"Між тим керівник столичної поліції та члени його родини протягом останнього місяця за кордоном не перебували", - додав Геращенко.
Крім того, за його словами, позитивний тест на коронавірус показали аналізи трьох поліцейських та одного курсанта.
Як повідомлялося, начальник поліції Києва Крищенко заразився коронавірусом.
Пусть выздоравливает. Пригодиться. Ему ещё авака под стражу брать...
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