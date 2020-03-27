З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

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Спецрейс зі 128 українцями на борту, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу, вилетів з Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерби у Facebook.

"Вилетіли. 128 пасажирів. Зокрема, двоє перельотом Бангкок-Доха-Відень-Київ. Симптомів і температури ні в кого немає", - зазначив посол.

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