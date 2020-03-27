З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

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З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

Спецрейс зі 128 українцями на борту, які не могли дістатися додому після закриття кордонів через пандемію коронавірусу, вилетів з Австрії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення посла України в Австрії Олександра Щерби у Facebook.

"Вилетіли. 128 пасажирів. Зокрема, двоє перельотом Бангкок-Доха-Відень-Київ. Симптомів і температури ні в кого немає", - зазначив посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, які через карантин залишилися в Австрії, можуть повернутися 24 березня, - Щерба

Коронавірус і карантин
Австрія карантин евакуація Щерба COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Вла
давай-давай віслюк, ще вези, епідемія розповсюджується дуже повільно, треба, щоб люди в Україні мерли швидше!!!
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27.03.2020 14:54
+3 экзорцист
... которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Австрии. Источник: https://censor.net.ua/n3184873

А раньше почему не вілетели??? А теперь за чей счет банкет, ребятки?
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27.03.2020 14:52
+3 Привет
У этих граждан было 3 месяца на то что бы вернуться...так что вопрос за чей счет остается открытым...
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27.03.2020 15:02
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