Поки чекав результат тесту, мій організм сам поборов коронавірус, - гравець баскетбольної збірної України Бобров

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Форвард збірної України з баскетболу В'ячеслав Бобров заразився коронавірусом, але вже переміг хворобу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на XSport, про це Бобров повідомив в Instagram.

"Всім привіт! Для багатьох вже не секрет, що у мене позитивний результат на коронавірус! Зараз я перебуваю ще в лікарні, бо крім коронавірусу у мене ще одностороння пневмонія.

Прошу всіх поставитися до цієї проблеми серйозніше, бо це може статися з кожним.

Можу припустити, що захворів, коли повертався додому з Іспанії. Дуже багато людей в аеропорту були без масок і неналежним чином поставилися до здоров'я інших людей. Очікував більш жорсткої перевірки по прильоту, але у нас лише перевірили температуру при виході з літака. Ніхто не міг перевірити, чи пив хтось жарознижуючі таблетки під час польоту, чи було комусь погано. У всіх була одна мета - повернутися на батьківщину, а там як буде ...

Ми повернулися 16 березня, в останній день, коли закрили кордони. Через два дні у мене вперше піднялася температура до 37. На що я не сильно звернув увагу, бо подумав на втому від переїздів. На другий день майже вночі у мене піднялася температура до 38,5. Я випив жарознижуюче. Ближче до вечора п'ятниці, у мене знову повернулася температура 38,4. Швидку зумів я викликати тільки з третього разу, бо потрапляв на диспетчерів обласних лікарень. Кожній з яких я пояснював одну і ту ж інформацію, звідки я прилетів і які у мене симптоми.

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Мене привезли в Олександрівську лікарню в центрі міста, біля "Гуллівера". Після дезінфекції, мене впустили в приймальне відділення лікарні. Склали протокол, анкету, зібрали всі дані і зробили тест на грип та експрес-тест на коронавірус. Грипу у мене не виявилося, температура вже піднялася до 39,3. Експрес-тест не показав, є у мене коронавірус чи ні. Лікарі сказали, що я потрапляю в зону ризику і поклали мене в палату.

Наступного дня мені зробили розширений тест на коронавірус і рентген легенів. Кашлю у мене не було, але було утруднене дихання в легкому всередині. Це зі слів лікаря.

На третій день в лікарні, мені почали колоти антибіотики. Плюс, моя дівчина передала список медикаментів, яких не вистачає на всіх. Тому доводиться чекати, коли доставлять потрібні препарати. У понеділок на цьому тижні, у мене взяли ще два тести, перший знову нічого не міг показати.

Коли нарешті прийшов результат чергового тесту, він показав, що я був заражений. Але поки ми чекали відповідей, мій організм сам поборов вірус! Зараз лікування спрямоване на пневмонію.

Тепер мені залишається чекати, коли мине період і я перестану бути носієм і зможу повернутися додому.

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Хочу сказати окремі слова подяки лікарям, медсестрам і всьому персоналу, які кожен день борються за наші життя. У них теж є близькі і сім'ї. Але вони, не шкодуючи себе, роблять все, щоб уберегти нас від цього. У них мало захисних костюмів, катастрофічно не вистачає масок і медикаментів. Будь ласка! Поставтеся до цього серйозно!!!

Незважаючи на втому лікарів, тут не грубіянять, не підвищують голос, завжди привітно ставляться, бажають завжди якнайшвидшого одужання. Спасибі вам велике за все!

Будь ласка, мийте частіше руки, обробляйте антисептиком руки, речі, предмети яких ви торкаєтеся. Не лінуйтеся, ви можете врятувати себе і своїх близьких, уберегти їх від усього цього. Будьте здорові", - написав спортсмен.



