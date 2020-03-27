СБУ вилучила в Києві підроблені експрес-тести для діагностики коронавірусу. ФОТО

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Співробітники Головного управління боротьби з корупцією і оргзлочинністю Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, яка ввозила в нашу країну неякісні ліки і підроблені експрес-тести для діагностики COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Препарати онкологічної групи та фальшиві експрес-тести ділки доставляли в Україну з Туреччини поза митним контролем, приховуючи продукцію у контейнерах з одягом. Таке транспортування також не дозволяло дотримуватись температурного режиму, що могло призвести до тяжких наслідків для здоров’я наших громадян.

Оперативники спецслужби задокументували, що ділки реалізовували онкопрепарати та експрес-тести без будь-якої дозвільної документації через інтернет та особисто клієнтам. Продукцію вони зберігали в антисанітарних умовах у підвальному приміщенні в столиці.

Під час слідчих дій за місцем зберігання контрабандного товару правоохоронці вилучили ліки і тести на майже 1 мільйон гривень. Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності та притягнення їх до кримінальної відповідальності".

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