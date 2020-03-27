Послуги ЦНАП в умовах карантину можна отримати, звернувшись за телефоном, електронною або традиційною поштою, - заступниця міністра юстиції Коломієць

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У зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу за отриманням послуг ЦНАП, до яких входять реєстрація народження дитини або отримання паспорта, можна звернутися за телефоном, через електронну пошту або поштову скриньку конкретного центру.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомила заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць.

"Урядом ухвалено рішення про конкретний перелік послуг, які будуть надаватися під час карантину і можуть бути розширені рішенням конкретного ЦНАП. Адже ми чудово розуміємо, що життя людей не зупинилося і сьогодні-завтра багатьом треба буде, наприклад, зареєструвати народження дитини або отримати паспорт, оформити матеріальну допомогу на дитину, зареєструвати місце проживання або отримати якусь субсидію - тим паче, що соціальна допомога розширюється", - сказала чиновниця.

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Водночас вона уточнила, що у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу обслуговування здійснюється переважно дистанційно.

"Оскільки не можна наражати людей на небезпеку - особистий прийом був так само обмежений, тому для отримання послуг можна звернутися за телефоном, через електронну пошту або поштову скриньку конкретного ЦНАП", - пояснила Коломієць.

Повний текст інтерв'ю з Валерією Коломієць читайте за посиланням.