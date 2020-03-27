"Не треба розганяти реванш", - Венедіктова пояснила обговорення справи Стерненка на нараді в МВС тим, що про нього говорив нардеп під часи її призначення в Раді

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що відставка Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп у залі Верховної Ради, коли розглядалося питання її призначення на посаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Венедіктова зазначила: "Все, що я не роблю на сьогоднішній день, - це розганяється як "зрада". Для мене важлива думка громадянського суспільства і я ніколи не відвернусь і не промовчу, заливши в повітрі запитання, які всіх турбують:

1. "Справа Стерненка". Була в підслідності Нацполіції. Передана до СБУ за неефективністю. Оскільки це питання було озвучено народним депутатом в залі засідань Верховної Ради України і на нараді з МВС і Нацполіцією ми говорили про ефективність діяльності, говорили про підстави та історію питання. Акцент був зроблений на роботі правоохоронців. Саме про це говорили і активісти. Не треба перекручувати інформацію і розганяти як ще один "реванш".

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2. "Відсторонення Трепака від справи Гандзюк". За новим розподілом обов‘язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Симоненка Олексія Юрійовича. За Віктором Миколайовичем залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та сама.

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3. "Дорогий годинник Генпрокурора". Я подаю декларації дуже багато років. Я свідомо перейшла в публічну площину. І я кожного дня критично оцінюю, що і де я говорю, з ким і як я спілкуюсь, як я виглядаю по суті і по формі. Все продумано до дрібниць. Мені не має чого приховувати. Всі речі, які підпадають під декларування - все задекларовано".

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.