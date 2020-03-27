5 випадків COVID-19 лабораторно підтверджено на Сумщині

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це 27 березня під час брифінгу сказала головна інфекціоністка Сумської області Ірина Троцька.
"Станом на 27 березня 2020 року на Сумщині лабораторно підтверджено 5 випадків захворювань на COVID-19, з них один – летальний. Померла жінка з Конотопського району, у якої тест ПЛР дав позитивний результат. Чотири інші особи у стабільному стані, захворювання наразі без ускладнень", - розповіла Троцька.
За її інформацією, з цих чотирьох осіб двоє контактували з померлою. Це жителі Конотопського району, які перебувають на самоізоляції.
Ще два випадки захворювання на COVID-19 підтверджено у місті Суми, одна особа госпіталізована до Сумської обласної інфекційної клінічної лікарні, інша перебуває на самоізоляції.
Стан усіх хворих стабільний.