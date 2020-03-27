З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.
"Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - говориться в повідомленні.
Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.
В штабі ООС просять ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень.
Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...