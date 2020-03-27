З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС

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З 28 березня закривається в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС

З 28 березня буде обмежено в'їзд у Донецьку і Луганську області з боку Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

"Шановні громадяни, з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей", - говориться в повідомленні.

Дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС буде надаватися громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

В штабі ООС просять ставитися з розумінням до запровадження зазначених вище обмежень.

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З 28 березня закривається вїзд у Донецьку і Луганську області з боку сусідніх регіонів, - штаб ОС 01

Операція Об'єднаних сил Коронавірус і карантин
кордон карантин Донбас операція Об'єднаних сил COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 Who's Here
А почему закрывается вьезд только в Донецкую и Луганскую области? Зебилы собираются сдавать полностью Донецкую и Луганскую область?
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27.03.2020 15:59
+10 Психиатрическая больница No1
новости со скотобазы:

Лев Лещенко в реанимации в Коммунарке с коронавирусом. . Более того, Лещенко 19 марта снимался в шоу Малахова на «Россия 1». В группе риска в итоге: сам Малахов, Рубальская, Хазанов, Укупник... И еще под двести человек. Вся студия забита была под завязку.Думаете, это всё? Нет. Есть ещё и во-вторых: Лещенко посетил день рождения сестры Игоря Крутого 13 марта, были Кудрявцева, Крутые, Коля Басков, Валерий Леонтьев, Розенбаум, Газманов, Серов, Алсу и прочая и прочая...
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27.03.2020 16:04
+6 sv_bombardier
Кормильцам туго придется.
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27.03.2020 16:04
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