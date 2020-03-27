В Іспанії коронавірусом заразилися 9,4 тис. медиків, в Італії - 6,2 тис. медпрацівників, з них 39 лікарів померли

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В Італії від коронавірусу з початку епідемії померло вже 39 лікарів.

Станом на вечір середи від коронавірусу в Італії померли 33 лікарі, але пізніше стало відомо про смерть ще чотирьох лікарів у Бергамо, лікаря з міста Фоджа і сімейного лікаря з Турина, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Кількість інфікованих медичних працівників також збільшується: за останніми даними Інституту вищої медицини, число заражених медиків зросла до 6205 осіб. Це більше 9% від загальної кількості хворих на коронавірус в Італії.

В Іспанії кількість заражених коронавірусом медичних працівників зросла до 9444 випадків. Про це заявив директор координаційного центру надзвичайних ситуацій в охороні здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Іспанії Фернандо Симон, пише "Європейська правда".

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Кількість заражених медиків зараз становить 14,7% від загальної кількості інфікованих в Іспанії. Крім того, кількість випадків СOVID-19 серед медичних працівників в останні дні суттєво зросла - так, порівняно з вівторком зростання становить 75%.

Чи були серед медиків померлі від коронавірусу, не повідомляється.

Крім того, коронавірусом заразилися 282 співробітники Цивільної гвардії Іспанії, проте це не впливає на роботу правоохоронної служби, оскільки службу продовжують виконувати 80 тисяч гвардійців. В іспанській армії заражених менше - 172.

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