Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, але залишилася останньою в Європі

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Україна в 2019 році піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, посівши 134 місце зі 180.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.

Згідно з рейтингом, Україна входить у категорію країн "переважно невільних".

"Україна посідає 45-те місце серед 45 країн європейського регіону, і її загальний бал значно нижчий за регіональні і середні світові", - сказано в повідомленні.

Загальний бал України - 54,9 - значно нижчий за середні регіональні і світові показники.

Сусіди України за рейтингом - Бенін (133 місце) і Пакистан (135 місце).

Україна низькі бали отримала за показниками фінансової та інвестиційної свободи (30 і 35 балів зі 100 відповідно), найвищі - в показниках "фіскальне здоров'я" (83,9) і податковий тягар.

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"Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою не надійне.

Судова влада схильна до політичного тиску і корупції. Корупція залишається серйозною проблемою - зараз мало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства", - сказано в повідомленні.

Також серед факторів, які гальмують прогрес України в рейтингу, назвали, зокрема, застарілий Трудовий кодекс і велику кількість непрацюючих кредитів.

Серед позитивних починань виділили повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу.

Польща в рейтингу на 46 місці, РФ - на 94, Молдова - на 87, Білорусь - на 88.

Рейтинг очолює Сінгапур, також у топ-5 - Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія.

Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.