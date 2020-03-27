Україна піднялася на 13 позицій у рейтингу економічної свободи, але залишилася останньою в Європі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Індексу економічної свободи, який склала Heritage Foundation.
Згідно з рейтингом, Україна входить у категорію країн "переважно невільних".
"Україна посідає 45-те місце серед 45 країн європейського регіону, і її загальний бал значно нижчий за регіональні і середні світові", - сказано в повідомленні.
Загальний бал України - 54,9 - значно нижчий за середні регіональні і світові показники.
Сусіди України за рейтингом - Бенін (133 місце) і Пакистан (135 місце).
Україна низькі бали отримала за показниками фінансової та інвестиційної свободи (30 і 35 балів зі 100 відповідно), найвищі - в показниках "фіскальне здоров'я" (83,9) і податковий тягар.
"Нормативна база України теоретично захищає майнові інтереси, але забезпечення права власності судовою системою не надійне.
Судова влада схильна до політичного тиску і корупції. Корупція залишається серйозною проблемою - зараз мало політичної волі для боротьби з нею, незважаючи на сильний тиск з боку громадянського суспільства", - сказано в повідомленні.
Також серед факторів, які гальмують прогрес України в рейтингу, назвали, зокрема, застарілий Трудовий кодекс і велику кількість непрацюючих кредитів.
Серед позитивних починань виділили повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і земельну реформу.
Польща в рейтингу на 46 місці, РФ - на 94, Молдова - на 87, Білорусь - на 88.
Рейтинг очолює Сінгапур, також у топ-5 - Гонконг, Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія та Ірландія.
Індекс економічної свободи розраховується за 12 показниками, розбитими на чотири категорії: ефективність права, регуляторна ефективність, діяльність влади і відкритість ринків.
А потому, что народ такой...
Не нужно на зеркало пенять, если рожа кривая.
Не власть виновата во всех бедах, а именно народ.
Какой народ такая и власть... Что заслужили то и имеем.