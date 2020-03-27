У Чернівцях на одержанні 1 тис. дол. хабаря затримано голову військово-лікарської комісії військкомату, - Нацполіція. ФОТО

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У Чернівцях на одержанні хабаря правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії військкомату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Поліцейські з'ясували, що 54-річна голова військово-лікарської комісії військового комісаріату вимагала у призовника хабар за звільнення від служби в Збройних Силах України.

Сьогодні, 27 березня, під час отримання хабаря в розмірі 1 тисячі доларів зловмисниця затримана в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За місцем роботи та проживання затриманої проходять обшуки.

Співробітники поліції перевіряють інших посадових осіб військового комісаріату на причетність до вказаного злочину.