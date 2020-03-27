В Угорщині запровадили комендантську годину

3565

В Угорщині через поширення коронавірусу з 28 березня уряд запроваджує комендантську годину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, цей стан триватиме наразі до 11 квітня. Громадяни зможуть залишати свої домівки виключно з метою виконання трудової діяльності або забезпечення життєво необхідних потреб, наголосив Орбан.

За його словами, влада намагатиметься "у терпимий спосіб" ізолювати літніх людей від молодших громадян, щоб не допустити швидшого поширення епідемії. Тож із 28 березня набуде чинності спеціальне правило, за яким угорці похилого віку, тобто старші за 65 років, матимуть змогу відвідувати продуктові крамниці й аптеки з 9-ї ранку до 12-ї години дня; покупці молодшого віку не зможуть у цей час перебувати в закладах торгівлі.

Читайте також: Греція ввела комендантську годину через зростання зараження коронавірусом

Також в Угорщині кожному належить обмежити свої соціальні контакти поза домівкою, за винятком подружжів чи осіб із обмеженими можливостями, і триматися на відстані не менш ніж 1,5 метри одне від одного, мовиться в постанові уряду.

Перевірку дотримання обмежувальних заходів здійснюватимуть правоохоронні органи і військова поліція, аж до застосування примусу із залученням будь-якого силового органу, відповідно до угорського Закону про правові відносини у режимі комендантської години. Порушення режиму тягне за собою штрафні санкції від 5 тисяч до 500 тисяч форинтів (від 15 до 1500 доларів США).

В Угорщині зафіксовано на цей час 300 випадків захворювань на інфекцію коронавірусу. З 15 березня від цієї хвороби померли 10 хворих, 34 пацієнти одужали.