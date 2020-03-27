На Львівщині запустять програму масового тестування населення на коронавірус, - голова ОДА Козицький

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Перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Львівської обласної держадміністрації Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Вся наша команда цілодобово працює над тим, щоб не допустити на Львівщині людських втрат від коронавірусу. Хочу анонсувати новий напрямок цієї протидії. ЛОДА спільно з Львівським ІТ Кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус!" - заявив глава ОДА.

"Я завжди повторюю, що наш пріоритет в роботі – люди! Тому усі сили спрямовані на те, щоб захистити мешканців Львівщини. Зараз ми активно розробляємо алгоритм та правила такого тестування. Передбачаю, що перші масові тестування будуть проведені з середини наступного тижня. Провести таке тестування – справа не одного дня і на це знадобиться немало зусиль, просте, я впевнений, що ці зусилля дадуть той результат, на який ми очікуємо – збережене здоров’я і життя мільйонів українців. Першими тестування пройдуть ті, хто нещодавно повернувся із-за кордону або мав контакт із підтвердженими хворими на коронавірус", - додав глава ОДА.

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"Вдячний за небайдужість і соціальну відповідальність Львівському ІТ кластеру. З їх ініціативи було створено проект "United for health". Першим етапом проекту був збір коштів на закупівлю першої партії тестів. Наступний етап проекту – збір даних та інформації (це дасть можливість прогнозувати ситуацію в місті та області надалі – передбачити піки спалаху, завантаженість медиків, тощо) та запуск масового тестування населення на коронавірус", - резюмував Козицький.