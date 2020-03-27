Мийте підлогу в коридорі і не користуйтеся ліфтом, - Мінрегіон опублікував рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства розвитку громад і територій України, передає Цензор.НЕТ.
У разі необхідності скористатися ліфтом рекомендується уникати торкання до кнопок ліфтів і дверних ручок без рукавичок.
Також громадян закликають виходити з квартири тільки в разі крайньої необхідності, за межами приміщення за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами, уникати дотиків до обличчя, замовляти продукти і ліки онлайн, максимально уникати скупчення людей, не користуватися дитячими майданчиками і дезінфікувати особисті речі.
Крім того, наголошується, що дистанція між людьми має становити мінімум 1,5 метри.
"Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн; на цей період підсилюйте заходи, і за можливості дезинфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезинфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфта тощо)", - йдеться в рекомендаціях.
Також українців закликають пускати в під'їзд тільки знайомих людей.
"Збільшилася кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції в Києві", - підкреслили в міністерстві.
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.