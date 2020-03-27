Мийте підлогу в коридорі і не користуйтеся ліфтом, - Мінрегіон опублікував рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину

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Мийте підлогу в коридорі і не користуйтеся ліфтом, - Мінрегіон опублікував рекомендації жителям багатоквартирних будинків на час карантину

Жителів багатоквартирних будинків на час карантину закликають ходити сходами і не користуватися ліфтами.

Про це йдеться в рекомендаціях Міністерства розвитку громад і територій України, передає Цензор.НЕТ.

У разі необхідності скористатися ліфтом рекомендується уникати торкання до кнопок ліфтів і дверних ручок без рукавичок.

Також громадян закликають виходити з квартири тільки в разі крайньої необхідності, за межами приміщення за можливості користуватися масками, рукавичками, окулярами, уникати дотиків до обличчя, замовляти продукти і ліки онлайн, максимально уникати скупчення людей, не користуватися дитячими майданчиками і дезінфікувати особисті речі.

Крім того, наголошується, що дистанція між людьми має становити мінімум 1,5 метри.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почастішали випадки шахрайства під виглядом дезинфекції, - Мінрегіон

"Обмежте спілкування з людьми, які не проживають разом з вами. Сьогодні є безліч каналів комунікації, які дозволяють працювати і спілкуватися дистанційно. Проводьте вечірки онлайн; на цей період підсилюйте заходи, і за можливості дезинфікуйте поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезинфектантом ручки дверей, перила сходів, кнопки ліфта тощо)", - йдеться в рекомендаціях.

Також українців закликають пускати в під'їзд тільки знайомих людей.

"Збільшилася кількість випадків шахрайства під приводом перевірки/дезінфекції в Києві", - підкреслили в міністерстві.

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Коронавірус і карантин
карантин Міністерство розвитку громад і територій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Валерий Филатов 6ad2520b
Мойте пол в коридоре и не пользуйтесь лифтом, - Минрегион опубликовал рекомендации жителям многоквартирных домов на время карантина - Цензор.НЕТ 2228
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27.03.2020 17:19
+3 Дмитрий Кот dddce09e
Коронабесие продолжается. А где статистика смертей? Каждый сезон появляется новый вирус гриппа, от которого умирает много людей. В Китае,Италии, Испании статистика смертей не выходит за пределы годовых колебаний. Из-за чего сыр-бор? В этом году вирус гриппа назвали коронавирусом, через подконтрольные СМИ раскрутились мировую панику и остановили всю экономику планеты. Массовое умопомешательство.
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27.03.2020 17:12
+3 Василь Грім
Очевидно ))
А если серьёзно, то тупорылая власть, да и не только у нас... просто в истерике и не знают, что делать. У всех властей паника...
Наверное паника во всём мире... Ну может быть кроме Лукашенко. Хотя так же не понятно, правильно ли или нет его бравада...
Но одно понятно, что уже никакими ограничительными, запретительными мерами ничего не решишь... Только просто продлится агония во времени.
Если уже, очевидно, что проблему не решишь... то не нужно хоть паниковать.
Може хай діється божа воля.
Отменить все эти бесполезные карантины, ограничения, итд... и пусть будь, что будет. и так большинство заразится. и может чем быстрей тем лучше. Быстрей выработается иммунитет у человечества к этому короновирусу.
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27.03.2020 17:18
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