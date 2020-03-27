Гончаренко направив депутатське звернення Зеленському з вимогою розблокувати роботу вітчизняних розробників тест-систем на коронавірус

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"Влада блокує виробництво вітчизняних тестів на коронавірус, які дешевші за іноземні аналоги", - заявив народний депутат.
Він повідомив, що звернувся до президента Зеленського за роз'ясненням ситуації з тестами на коронавірус.
"Нагадаю, ще в січні Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ розробив тест-систему для виявлення Covid-19, яка дешевша закордонних аналогів. Однак запустити масове виробництво тестів не можуть через постійну затримку фінансування", - зазначив він.
"Ситуація пробила дно абсурду, коли тиждень тому співробітників Інституту відправили у відпустку за свій рахунок і тільки позавчора почали знову виплачувати зарплату", - також додав Олексій Гончаренко.
"Україна вже давно могла б забезпечити себе тестами на коронавірус і не закуповувати їх за кордоном. Чому влада блокує роботу Інституту? Це свідомий саботаж чи службова недбалість? Чекаю відповіді від президента", - зазначив представник "Європейської Солідарності".