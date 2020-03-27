Прокуратура повідомила про підозру в причетності до вбивства 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва ще двом особам

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При процесуальному керівництві управління захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру ще двом особам, які можуть бути причетні до нападу на сім'ю депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва і вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії.

У відомстві нагадали, що в січні цього року ОГП змінив підслідність і групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні. На даний момент вже 5 особам повідомлено про підозру.

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В інтересах слідства деталі про участь кожного з них в події не розголошуються.

Як повідомлялося раніше, увечері 1 грудня 2019 року в Києві внаслідок обстрілу автомобіля Range Rover загинула трирічна дитина. За кермом автомобіля перебував депутат Київоблради В'ячеслав Соболєв, член фракції "Солідарність" і член комісії з питань бюджету і фінансів.

У понеділок, 2 грудня 2019 р столичні поліцейські затримали двох чоловіків за підозрою у вбивстві трирічного Сашка Соболєва, яким згодом повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб) КК. Підозрюваними є добровольці Андрій Лаврега й Олексій Семенов.

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