Держборг у лютому знизився на 1,46% і становить 2 047,8 млрд грн

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Фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні щодо долара США (за даними Національного банку України в лютому 2020 становила 1,8%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 1,46% та становить 2 047,8 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,02% до 83,38 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні відносно долара США (за даними Національного банку України в лютому 2020 склала 1,8%).

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З метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу в лютому 2020 становили 20,1 млрд грн, з обслуговування - 7,6 млрд грн.