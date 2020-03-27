Держборг у лютому знизився на 1,46% і становить 2 047,8 млрд грн

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Держборг у лютому знизився на 1,46% і становить 2 047,8 млрд грн

Фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні щодо долара США (за даними Національного банку України в лютому 2020 становила 1,8%).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У 2020 року сукупний державний та гарантований державою борг України в еквіваленті в національній валюті зменшився на 1,46% та становить 2 047,8 млрд грн, а в еквіваленті в іноземній валюті – на 0,02% до 83,38 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фактором впливу на коливання суми державного боргу була девальвація гривні відносно долара США (за даними Національного банку України в лютому 2020 склала 1,8%).

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З метою забезпечення стабільності державних фінансів серед зовнішніх джерел фінансування пріоритетом для Міністерства фінансів залишається співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.

Витрати державного бюджету з погашення державного боргу в лютому 2020 становили 20,1 млрд грн, з обслуговування - 7,6 млрд грн.

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Топ коментарі
+2 Василий Васильев 79630a4d
Назовите хоть одну страну ЕС, где короновирус положительно сказался на росте ВВП.
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27.03.2020 17:53
+1 LoraUA
Равноденствие и благоденствие )
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27.03.2020 17:42
+1 Павел Довженко
Ну в феврале и курс был намного ниже, а вот в марте долг в гривне вырастет существенно.
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27.03.2020 17:44
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