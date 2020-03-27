Глава столичної поліції Крищенко заразився COVID-19 у Києві, у списку контактів - сотні осіб, на нього чекає тривале лікування, - Бутусов

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Глава столичної поліції Крищенко заразився COVID-19 у Києві, у списку контактів - сотні осіб, на нього чекає тривале лікування, - Бутусов

Хворий на коронавірус глава Нацполіції в Києві Андрій Крищенко не виїжджав за кордон, вірусом він заразився у Києві.

Про це написав у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він зазначив: "Захворів на коронавірус начальник поліції Києва Андрій Крищенко. Крищенко не був за кордоном, вірус підхопив у Києві. Хто точно його заразив - з'ясувати вже неможливо. Поліція встановлює список контактів - але там сотні людей, глава поліції постійно в русі.

Вчора температура підскочила до 38,6, а Крищенко сам встановив правило для столичної поліції - при стрибку температури не переносити хворобу на ногах, не ризикувати зараженням, а ізолюватися і викликати лікаря. Симптоми були підозрілі, тест підтвердив коронавірус. В успіху лікування головне - вживати заходів відразу після перших симптомів, а не продовжувати ходити в надії, що на ранок все саме мине".

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"Зараз у Крищенка температура трохи вище норми, проте його чекає тривале лікування. Він почувається дієздатним, працює з палати. Побажав Андрію якнайшвидшого одужання.

Але треба розуміти - коронавірус серед нас, і він поширений вже досить широко, тому що далеко не всі, хто хворіє і хто контактував, встигли пройти тестування", - резюмував Бутусов.

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Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція Бутусов Юрій Крищенко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 cloud2009 26ea8082
Крищенко вроде нормальный мент что редкость...
И украинец на должности, что еще большая редкость при Зе-власти...
Пускай выздоравливает...
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27.03.2020 17:56
+4 Ali Hasan
Не буде.
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27.03.2020 18:03
+3 Alexey Chernyavsky
На передовой ,в окопе?
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27.03.2020 17:55
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