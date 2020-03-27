Коронавірус виявили у 10 хворих на пневмонію в Івано-Франківську. ВIДЕО

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В Івано-Франківську експрес-тести на Covid-19 показали позитивний результат у 10 пацієнтів із пневмонією. Результати передали в лабораторію на підтвердження.

Про це заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація з міської клінічної лікарні, де ми зробили 35 швидких тестів на Covid-19, з них 6 - позитивні ... Також, у нашій міській лікарні №1 ми зробили 10 експрес-тестів, із них 4 - позитивні і передаємо їх також у лабораторію для підтвердження", - сказав мер.

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Він зазначив, що п'ятеро пацієнтів, у яких швидкі тести підтвердили коронавірус, перебувають у критичному стані. Їх тестували двічі.

Також сьогодні тестували на наявність коронавірусної інфекції частину медичних працівників у лікарнях Івано-Франківська. Жоден тест не був позитивним.

"Вперше ми тестували жінку в пологовому центрі Івано-Франківська. Тест показав негативний результат. Обов'язково пізніше зробимо повторне тестування, оскільки тут йдеться про життя двох", - зазначив мер.