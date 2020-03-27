Кабмін збереже всю бюджетну підтримку аграріїв у розмірі 4 млрд грн, - уповноважений президента Лещенко

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Кабінет Міністрів України повністю збереже бюджетну підтримку агропромислового сектору, незважаючи на скорочення бюджету для боротьби з поширенням коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив уповноважений президента України із земельних питань Роман Лещенко.

"Президент Володимир Зеленський розуміє, що аграрії - це економічна основа України, особливо в такі складні часи. Влада зберегла всі 4 мільярди, заплановані для програм аграрного сектору", - розповів він.

Лещенко зазначив, що зберігається 2,2 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції та дешеві кредити аграріям. Зокрема, 1 млрд грн піде на розвиток тваринництва і переробку сільськогосподарської продукції та 1,2 млрд грн - на фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів.

Ще додаткові 240 млн грн підуть на Фонд часткового гарантування кредитів. Решта фінансування піде на часткову компенсацію сільгосптехніки та обладнання, страховку, рослинництво та інші потреби сектору.

"Такі кроки дадуть змогу, незважаючи на світову кризу, гарантувати продовольчу безпеку країни, а також зберегти АПК головним локомотивом економіки України", - зазначив він.

За словами Лещенка, також найближчим часом буде внесено зміни до базових аспектів реалізації земельної реформи в Україні.

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