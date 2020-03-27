Російські терористи обстріляли житлові квартали Авдіївки - поранено жінку, - штаб ООС

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Збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру населених пунктів у прифронтових районах Донбасу.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Так, сьогодні окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. Внаслідок цього 65-річна громадянка Л. зазнала кульове поранення в ногу. Літню жінку доставили в міську лікарню м. Авдіївка і надали кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю немає. На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з'ясовуються.

Своїми діями окупанти знову знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, і продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров'я беззахисних мирних жителів".

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