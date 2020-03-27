З понеділка в YouTube з'являться відео-уроки для школярів 5-11 класів, - "слуга народу" Бабак

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З понеділка в YouTube з'являться відео-уроки для школярів 5-11 класів, - "слуга народу" Бабак

З понеділка, 30 березня, на відеохостингу YouTube, а, можливо, і на популярних телеканалах України можуть з'явитися відео-уроки для школярів 5-11 класів.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак ("Слуга народу") заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми працюємо над створенням відео-уроків, які, сподіваємося, з понеділка вийдуть на YouTube, а якщо вийде, то й на всіх відомих телеканалах України, для того, щоб щодня наживо транслювати уроки для учнів з 5 по 11 класи, щоб вони мали до них доступ", - сказав Бабак.

Нагадаємо, 17 березня Міністерство освіти розпочало онлайн-трансляцію курсів підготовки до ЗНО.

Саме зовнішнє незалежне оцінювання цього року через пандемію коронавірусу буде перенесено, а державна підсумкова атестація для 4-х і 9-х класів - взагалі скасовано.

При цьому для студентів вишів невипускних років навчальний рік завершиться так само, як і планувалося.

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Коронавірус і карантин
карантин школа навчання Бабак Сергій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Vasyl Karmazyn
Не здивуюся, якщо там буде і про піонерів. Так, зебільно-козломорда наволоч?
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27.03.2020 18:45
+2 Виктор Прядко d888a92c
Вчителям платити не будуть !
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27.03.2020 18:45
+2 Иван Петрович Сидоров
Бабак- доктор технических наук- утверждал, что для того, чтобы обеспечить зарплаты для учителей на уровне 4000 долларов в месяц хватит только 0,2 млрд долларов в год. На самом деле необходимо 21,5 млрд долларов в год.Т.е. калькулятор доктору оказался не под силу.Не случайно его публикация содержала плагиат из статьи российского студента Данилова.
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27.03.2020 19:12
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