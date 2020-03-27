ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - "Укроборонпром". ФОТО

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Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало Міністерству оборони чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - Укроборонпром 01

Всі БТР прийняті військовим прийманням Міноборони і вже сьогодні вирушать у військові частини.

Виконання поставок відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями президента України, уряду, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.

ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - Укроборонпром 02

Дивіться також: Проведено випробування бронебійними кулями зварного з'єднання корпусів для БТР-4Е, - "Укроборонпром". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Перші відвантаження бронетехніки після відновлення робіт за контрактом відбулися в грудні 2019 року - ХКБМ передали військовим 12 бронетранспортерів БТР-4Е.

ХКБМ ім. Морозова передало Міноборони 4 нові бронетранспортери БТР-4Е, - Укроборонпром 03

Зараз контракт виконується в повному обсязі і згідно з графіком, зазначають в Укроборонпромі. У лютому цього року підприємство відвантажило 3 бронемашини, в січні - 4. Всього за контрактом ХКБМ має виготовити і передати ЗСУ 45 одиниць бронетранспортерів БТР-4Е.

Оборона
Харківщина Укроборонпром БТР
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Топ коментарі
+6 askalont
Хорошая новость!
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27.03.2020 19:05
+5 buannaichidh sinn
ХКБМ им. Морозова, РЕСПЕКТ !
В 2014 іхтамнєти і сєпари сралісь в разниє сторони: «У укров нємєцкіє БТР ! Ти чьто ! Пушка рейн металл, автомат ! Кладку в четирє кирпіча насквозь ! »
Помнішь?
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27.03.2020 19:13
+4 Леша Яковенко
на 1й фотке с виду такой себе двухметровый мегаган, уххх
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27.03.2020 19:06
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