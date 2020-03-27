Голова Дніпропетровської ОДА вирішив створити в 2 обласних багатопрофільних лікарнях інфекційні відділення для "своїх", - Корбан

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Чиновники Дніпропетровської ОДА хочуть створити інфекційні відділення для хворих коронавірусом на території 2 обласних лікарень, де лікуються онкохворі діти і поранені з передової.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Губернатор-маріонетка Бондаренко і його начальник облздороввідділу Валерій Сердюк кілька днів тому вирішили на території обласної дитячої клінічної лікарні та обласної лікарні ім.Мечникова відкрити інфекційні відділення для хворих на коронавірус. Коли ми про це дізналися, тут же підняли скандал. Але нам відповіли, що це їхнє колегіальне рішення, а облрада підтримала.

Тепер пояснюю для тупих чиновників. Дві обласні лікарні, розташовані на території міста є багатопрофільними. В одній розміщуються онкохворі та діти з проблемами гематології. А в іншій маса людей з патологічними і хронічними захворюваннями. А також поранені з передової. Проникнення вірусу на територію цих лікарень миттєво викличе спалах. І як наслідок - ці лікарні перетворяться в братські могили", - написав Корбан.

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На його думку, таке рішення в ОДА ухвалили для того, щоб "організувати лікування ВІП-персон і чиновників в особливих умовах, тобто для своїх", і не користуватися "з народом" послугами двох окремих опорних лікарень для хворих на коронавірус.

"Уявіть собі, якими цинічними мерзотниками треба бути, щоб переводити в інше відділення онкохворих дітей, заради того, щоб лікувати "своїх" у комфортних умовах. Але цього не станеться. Ми не допустимо. Поїдете, суки, в 21-шу інфекційну лікарню", - пообіцяв Корбан.