В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії

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В Італії за добу зафіксовано 969 смертей через COVID-19. Це абсолютний "чорний" рекорд із моменту спалаху епідемії

В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей - близько тисячі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише La Stampa з посиланням на Департамент цивільного захисту Італії.

Станом на вечір 27 березня в Італії від коронавірусу померло 9134 особи, що на 969 більше, ніж вчора. Це найвище зростання від початку надзвичайної ситуації. У четвер приріст становив 662 особи. 50 померлих - це жертви, яких не включили під час оприлюднення даних попередньої доби.

Загалом в Італії налічується 66,414 пацієнтів із коронавірусом. Приріст останньої доби становив 4401 випадок зараження, із них у Ломбардії - 2409.

При цьому кількість тих, хто вилікувався, за останню добу відчутно нижча ніж у попередні дні. Так, за останні 24 години з лікарень виписали 589 осіб, тоді як у попередні дні кількість людей, які одужали, іноді перевищувала тисячу.

Кількість госпіталізованих пацієнтів з симптомами захворювання в даний час становить 26 029 осіб, із них 3732 перебувають у реанімації (+120, +3,3% порівняно з попереднім днем), а 36 653 - в домашній ізоляції.

Коронавірус і карантин
Італія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+42 Викол Безхатченко
Выходит, путинские КамАЗы не помогли. Только хуже стало. Примета такая: как/где только русские начинают помогать по-братски, туда приходят разруха и смерть...
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27.03.2020 19:41
+21 Юрий Булкин
Твоя помощь была в чечне, абхазии, сирии, а сейчас и на донбасе. И кроме сметри, разрухи, голода и нищеты она-твоя "помощь" больше ничего и не приносит!
Съипнул НАКУЙ-запаребрик, чурка немытая! В Италии за сутки зафиксировано 969 смертей из-за COVID-19. Это абсолютный "черный" рекорд с момента вспышки эпидемии - Цензор.НЕТ 1573
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27.03.2020 19:50
+18 Ivan573014
Китайскую статистику мы никогда не узнаем. Как и Ирана. Остается смотреть на Запад. Как всегда.
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27.03.2020 19:47
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