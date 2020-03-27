В Ірпінському регіоні Київщини два нові підтверджені випадки COVID-19

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник мера Ірпеня Олександр Маркушин.
"Щойно ми отримали лабораторні підтвердження про ще два випадки захворювання у жителів нашого регіону. Це дві жінки, обидві нещодавно повернулися з-за кордону в Україну. Одна проживає в місті Ірпінь, друга проживає в селищі Ворзель (входить в адмінпідпорядкування Ірпінської міської ради)", - написав Маркушин.
Антивірусний штаб Ірпеня встановлює коло контактів обох хворих.
Нагадуємо, раніше COVID-19 було виявлено у вагітної мешканки Ірпеня.