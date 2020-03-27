Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ

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27 березня, в останній день перед закриттям кордонів, на пункті пропуску "Корчова", що межує з українським "Краковцем", утворилися величезні черги.

Фото з кордону опублікувало видання "Тексти", інформує Цензор.НЕТ.

У Держприкордонслужбі повідомили, що станом на 18-00 у пункті пропуску "Краковець" у черзі стоять 1800 осіб. За день вдалося пропустити на Батьківщину 3178 українців.

Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 01

У пункті пропуску "Рава-Руська" в черзі стоять 50 осіб, за день пропустили 3729 осіб.

На "Ягодині", за даними ДПСУ, черги немає, за день пропущено 5600 осіб.

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"Державна прикордонна служба України вживає заходів для якнайшвидшого пропуску громадян без ослаблення якості контролю. Залучено додатковий інспекторський склад, працюють додаткові смуги, де оформлення відбувається із застосуванням мобільних комплексів прикордонного контролю", - додали прикордонники.

Нагадаємо, в ніч на 28 березня Україна повністю закриє кордони для пасажирських перевезень. В українців залишиться можливість повернутися в країну пішки або автомобілем.

Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 02
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 03
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 04
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 05
Натовп на польсько-українському кордоні. ФОТО ДНЯ 06

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Топ коментарі
+39 oleg1966
Толпа на польско-украинской границе. ФОТО ДНЯ - Цензор.НЕТ 4272
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27.03.2020 20:04
+38 Vadim Dumikh
Япона мать.. О каком карантине вообще идет речь???!
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27.03.2020 20:04
+28 Андрей Дидовик
Зеленский! Ты козел и сволочь.
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27.03.2020 20:04
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