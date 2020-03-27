Італія продовжила українцям дозвіл на проживання до 15 червня

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Дію всіх сертифікатів, дозволів і дозволів на проживання, термін яких закінчується під час карантину, продовжили до 15 червня 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку посольства України в Італії в Фейсбуці.

"Таким чином, власникам дозвільних документів різного типу (вид на проживання, дозвіл на навчання, дозвіл на роботу, дозвіл на шлюб, дозвіл на возз'єднання сім'ї тощо) надається достатньо часу на їх відновлення/продовження після завершення карантину і зняття обмежувальних заходів", - сказано в повідомленні.

У посольстві нагадали, що терміни для здійснення адміністративних процедур, що стосуються перебування іноземців в Італії продовжили на 30 днів. Перевищення термінів, пов'язане з форс-мажором, не впливає на правовий статус перебування іноземців у країні.

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"Водночас, італійськими компетентними органами наголошується на незмінності обов'язки таких іноземних громадян залишити територію Італії невідкладно після подолання відповідних форс-мажорних обставин", - додали в посольстві.



