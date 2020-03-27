Призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог законів та було цілком обґрунтоване, - Соколов

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Виконуючий обов'язки директора Держбюро розслідувань Олександр Соколов прокоментував заяву першого заступника голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрія Осадчука про підстави свого призначення.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на думку народного депутата, те, що Соколов зараз керує бюро, суперечить закону, за відсутності директора - це має робити перший заступник.

"Ми з великою повагою ставимося до думки народних депутатів України і вдячні їм за увагу до Державного бюро розслідувань. При цьому зазначу, що призначення мене, як в.о. директора ДБР, відбулося з урахуванням вимог Законів України "Про Державне бюро розслідувань" і "Про відпустки" та було цілком обґрунтоване. Також нагадую, що всі зацікавлені в діяльності ДБР громадяни мають право звернутися до нас для отримання офіційної інформації і позиції правоохоронного органу щодо будь-якого питання, який належить до його компетенції", - зазначив Соколов.

У Бюро нагадали, що Соколов став виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань з 17 березня 2020 року, у зв'язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором.

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