Росія перетворила окуповані Крим і Донбас у території гуманітарної катастрофи, - МЗС України

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Росія перетворила окуповані Крим і Донбас у території гуманітарної катастрофи, - МЗС України

Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться в заяві Міністерстві закордонних справ України у зв'язку з шостою річницею прийняття Генасамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України", інформує Цензор.НЕТ.

"Своїми агресивними діями проти територіальної цілісності і суверенітету України російський режим підриває основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються сучасні міжнародні відносини, світова безпека і стабільність. Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи, залякуючи, переслідуючи і позбавляючи будь-яких прав тих, хто виступає проти російської агресії", - говориться в документі.

У міністерстві зазначають, що зупинивши подальше просування військової машини Росії ціною величезних людських і матеріальних втрат, Україна і сьогодні користується повною підтримкою з боку міжнародного співтовариства.

"Свідченням тому стала ціла низка схвалених протягом цих років резолюцій Генеральної Асамблеї "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) та "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів" (73/194, 74/17). Шляхи припинення неправомірних дій Москви в Криму і на Донбасі нині на щорічній основі розглядаються державами-членами ООН на Генасамблеї у рамках пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - констатували в МЗС.

Також українське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу на те, що Москва намагається використати поширення пандемії COVID-19 для скасування запроваджених проти неї санкцій, що вкотре показує справжню сутність її агресивної політики.

"Саме солідарність і відповідальна поведінка держав мають стати основою для об’єднання наших зусиль у протидії вірусу. Лише виконання вимог міжнародного права є запорукою недопущення поширення вірусу агресії і реваншизму, а відтак може бути підставою для скасування санкцій", - переконані в МЗС України.

Резолюція "Територіальна цілісність України" (68/262) була проголосована і підтримана переважною більшістю держав-членів ООН у відповідь на початок збройної агресії з боку постійного члена Ради безпеки ООН проти України - військову окупацію Росією українського Криму і спробу його анексії шляхом проведення незаконного фейковий референдуму.

Її схваленням Генасамблея ООН висловила рішучий протест зухвалому порушенню РФ норм міжнародного права і підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Лише 11 країн на чолі з Росією виступили "проти" документа у 2014 році, проти заклику відмовитися від спроб змінити кордони України через погрозу силою або її застосування, або іншим незаконним шляхом", нагадали в МЗС України.

Агресія Росії проти України
Крим МЗС Росія Донбас
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Топ коментарі
+12 Rino Onix
Россия превратила оккупированные Крым и Донбасс в территории гуманитарной катастрофы, – МИД Украины - Цензор.НЕТ 4885
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27.03.2020 20:33
+7 Frol Fedoroff
Крымские предатели скоро полынь и кузнечиков жрать будут и мыться на пляже, если такие еще московские чинуши не прихватили. Поделом предателям
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27.03.2020 20:48
+5 Igor L
Ідіотська заява яку ніхто не буде читати! Кому цікавий цей безмозглий текст? Потрібно було заявляти: "Терористична, піратська, злочинна російська влада, яка повністю втратила будь яку легітимність і повністю вийшла за правове поле Конституції Росії та міжнародні правові норми, своєю злочинною бездіяльністю та терористичними методами управління влаштувала на окупованих територіях України неконтрольовану ситуацію з захворюваністю на коронавірус та віспу, що призвело до неконтрольованого поширення небезпечних захворювань і може призвести до страшної епідемії, яку будуть замовчувати окупанти через відсутність на окупованих територіях незалежних ЗМІ та свободи слова! Вимагаємо від світової спільноти негайних дій по поверненню під юрисдикцію України всіх окупованих українських територій та введення нових санкцій проти терористичної влади росії!"
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27.03.2020 20:35
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