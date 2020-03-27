Росія перетворила окуповані Крим і Донбас у території гуманітарної катастрофи, - МЗС України

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Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи.

Про це йдеться в заяві Міністерстві закордонних справ України у зв'язку з шостою річницею прийняття Генасамблеєю ООН резолюції "Територіальна цілісність України", інформує Цензор.НЕТ.

"Своїми агресивними діями проти територіальної цілісності і суверенітету України російський режим підриває основоположні принципи міжнародного права, на яких базуються сучасні міжнародні відносини, світова безпека і стабільність. Прагнучи легітимізувати свої міжнародні злочини, Росія перетворила український Крим і Донбас на території гуманітарної катастрофи, залякуючи, переслідуючи і позбавляючи будь-яких прав тих, хто виступає проти російської агресії", - говориться в документі.

У міністерстві зазначають, що зупинивши подальше просування військової машини Росії ціною величезних людських і матеріальних втрат, Україна і сьогодні користується повною підтримкою з боку міжнародного співтовариства.

"Свідченням тому стала ціла низка схвалених протягом цих років резолюцій Генеральної Асамблеї "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" (71/205, 72/190, 73/263, 74/168) та "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, а також частин Чорного й Азовського морів" (73/194, 74/17). Шляхи припинення неправомірних дій Москви в Криму і на Донбасі нині на щорічній основі розглядаються державами-членами ООН на Генасамблеї у рамках пункту "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", - констатували в МЗС.

Також українське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу на те, що Москва намагається використати поширення пандемії COVID-19 для скасування запроваджених проти неї санкцій, що вкотре показує справжню сутність її агресивної політики.

"Саме солідарність і відповідальна поведінка держав мають стати основою для об’єднання наших зусиль у протидії вірусу. Лише виконання вимог міжнародного права є запорукою недопущення поширення вірусу агресії і реваншизму, а відтак може бути підставою для скасування санкцій", - переконані в МЗС України.

Резолюція "Територіальна цілісність України" (68/262) була проголосована і підтримана переважною більшістю держав-членів ООН у відповідь на початок збройної агресії з боку постійного члена Ради безпеки ООН проти України - військову окупацію Росією українського Криму і спробу його анексії шляхом проведення незаконного фейковий референдуму.

Її схваленням Генасамблея ООН висловила рішучий протест зухвалому порушенню РФ норм міжнародного права і підтвердила суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Лише 11 країн на чолі з Росією виступили "проти" документа у 2014 році, проти заклику відмовитися від спроб змінити кордони України через погрозу силою або її застосування, або іншим незаконним шляхом", нагадали в МЗС України.