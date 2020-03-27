Гандзюк - Зеленському: "Ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї дочки"

8607

Віктор Гандзюк звинувачує генпрокурора Ірину Венедіктову у брехні про розслідування вбивства його дочки Катерини і стверджує, що Венедіктова за один день зробила на багато місяців недосяжним прогрес у справі.

Про це Віктор Гандзюк написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шок. Володимир Зеленський, те, що новий генпрокурор Венедіктова починає свій шлях на посаді з брехні у справі вбивста моєї доньки, Катерини Гандзюк - це відверта ганьба, про яку я не збираюсь мовчати", - написав він.

За словами Віктора Гандзюка, він весь день читає "радісні пости адвокатів Мангера" і "брехню генпрокурора" Венедіктової про те, що вона не забирала справи у Трепака.

Читайте також: Трепак підтвердив, що йде у відставку з поста заступника генпрокурора: "Працюю до понеділка"

"Чому я маю мовчати, якщо ви мені особисто обіцяли результат, а зараз ваша протеже за один день робить цей результат ще на місяці вперед недосяжним? Чому я маю мовчати, коли прокурор, який перший серйозно взявся за справу та повернув в Україну кримінального авторитета Москала і виписав йому підозру, подав у відставку? Я не буду мовчати. Я не можу мовчати", — написав Віктор Гандзюк.

Батько вбитої активістки звинуватив президента в байдужості.

"Чому ви терпите це знущання? Чому вам сьогодні стало байдуже, що ваш новий генпрокурор починає молотком ламати справу про вбивство моєї доньки?" — написав він.

"Просто сором. Неймовірний сором", — підсумував Віктор Гандзюк.

У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений сьогодні заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.

Дивіться також: У Каті були політичні амбіції, і вона б однозначно перемогла на виборах, - чоловік Гандзюк Денисов про можливі мотиви нападу. ВIДЕО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Триває суд над підозрюваним у замовленні нападу Владиславом Мангером і Олексієм Левіним (Москаленком).



